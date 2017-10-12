Арсен Венгер: «Арсенал» рассмотрит вариант продажи Алексиса Санчеса и Месута Озила в январе»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил возможность продажи Месута Озила и Алексиса Санчеса зимой, если футболисты не продлят контракты.

«На настоящий момент у нас не установлен дедлайн переговоров.

Могут ли они уйти в январе, если соглашения не будут достигнуты? Да, когда оказываешься в подобной ситуации, нужно рассматривать любые варианты выхода», – приводит слова Венгера ESPN.

Контракты Санчеса и Озила истекут 30 июня 2018 года.

Летом Алексис был близок к трансферу в «Сити», но в последний момент Венгер заблокировал сделку.

После семи туров Премьер-лиги-2017/18 «Арсенал» уступает четвертое место «Челси» по разнице мячей.

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