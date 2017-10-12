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Серхио Агуэро: «Только благодаря ремню безопасности я сегодня вообще могу говорить об аварии»
Поучительная история.
Нападающий «Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро вспомнил детали аварии, произошедшей в конце сентября в Амстердаме.
«Когда я оказался в больнице, то спросил у доктора, смогу ли сыграть за «Сити» в субботу. Он ответил: «Не думаю».
Мне потребовались несколько мгновений на осознание того, что только благодаря ремню безопасности я сегодня вообще могу говорить об этом инциденте», – сказал Агуэро TyC Sports.
- Агуэро попал в аварию в ночь на 29 сентября. Аргентинец ездил в Голландию на концерт Малумы – певца, который запишет официальный гимн ЧМ-2018.
- В сезоне-2017/18 Агуэро провел 8 матчей за «Сити» и забил 7 голов.
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