Шесть кадров. Почему топ-клубы Англии совсем зажрались

По действующему контракту с телекомпаниями Sky Sports и BT Sports (2016–2019) АПЛ получает 5,7 миллиарда евро за продажу прав в Великобритании. Соглашение на 71% лучше предыдущего, и эксперты прогнозируют рост по новым сделкам. А еще за три года английским клубам прилипает 3,34 миллиарда евро от международных договоров. Общий доход от ТВ победителя прошлого сезона «Челси» составил 170,7 миллиона евро, занявшего последнее место «Сандерленда» – 111,3 миллиона. Новичок Чемпионшипа заработал на уровне с чемпионом-2016 «Лестером», которого рассчитали по старому контракту.

Доход между клубами АПЛ от продажи внутренних прав распределяется так: треть суммы делится на всех, еще треть выплачивается в зависимости от занятого места, остальные средства выдаются за показанные в прямом эфире матчи. В момент основания лиги в 1992 году разница в доходах между чемпионом и последней командой была два к одному. Сегодня этот показатель колеблется на отметке 1,6 к одному, что доказывает уравнение «Челси» и «Сандерленда». Прибыль от продажи зарубежных прав растасовывается иначе. 25 лет назад клубы получали от них копейки и делили пирог поровну. Богатые клубы решили, что дальше так нельзя.

4 октября в Лондоне представители 20 клубов АПЛ обсудили тендер на новый трехлетний цикл 2019–2022, который откроется в декабре 2017-го. Динамика роста цен на продажу внутренних прав ожидается не такой существенной, как при предыдущем договоре, поэтому главные дебаты сконцентрированы вокруг значительной прибыли от зарубежных вещателей. Торг для большинства из 80 стран, куда реализуют права, еще не стартовал, но сделки по Бразилии, Китаю, некоторым странам Африки и США уже согласованы.

Подъем в этом секторе прогнозируется сумасшедший – одни только китайцы заплатят 600 миллионов евро, в 10 раз больше прошлого транша. Такая жирная прибыль побудила топ-6 клубов АПЛ надавить на исполнительного директора Премьер-лиги Ричарда Скудамора. «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» критикуют схему равного распределения прибыли и требуют большую долю доходов от показа матчей зарубежом. Аристократы лиги убеждены, что именно их игры собирают главную кассу от Бангкока до Бостона.

Мощнее всего за чертой АПЛ бомбит в Штатах. Расчетливые американцы любят долгосрочные сделки, поэтому NBC выкупила права на английский футбол до 2022 года – янки заплатили 1 миллиард долларов, что в четыре раза превышает предыдущую сделку. Американцы не унывают, даже несмотря на снижение аудитории АПЛ в сезоне-2016/17 на 18%. Эксперты NBC связывают это с общим кризисом телевидения в США из-за выборов президента, а также просмотра матчей на мобильных устройствах и в социальных сетях. Телекомпания не видит причин для паники и готовит выпуск крутого мобильного приложения.

По отчетам компании Nielsen Holdings, позиции АПЛ в США в конкуренции с другими лигами прочно сцементированы. Несмотря на раннее время показа матчей в Америке, в прошлом сезоне английский футбол посмотрели больше зрителей, чем игры НХЛ (в среднем 514 тысяч футбольной против 507 тысяч хоккейной аудитории за один тур). В Америке АПЛ обошла по популярности бейсбол и уступает только NFL и НБА.

На встрече Скудамор предложил новую схему распределения доходов от ТВ-договора, по которой 35% выручки от зарубежных продаж выплачивались бы в соответствии с занятым местом. При таком распределении разница в прибыли между первой и последней командой составит 44,59 миллиона евро, с чем согласились только топ-6, «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм». Тогда Скудамор нашел компромисс: доходы 14 клубов останутся на уровне действующего контракта, изменения коснутся только разницы между соглашениями 2016–2019 и 2019–2022. Проще говоря, той самой бешеной прибыли, которая ожидается по новому тендеру. Это предложение не понравилось середнякам и аутсайдерам, после чего стороны договорились о новой встрече в середине ноября.

В идеале ведущие клубы АПЛ хотят вернуться к разнице между доходами два к одному, кивая на другие лиги, в которых «Барса», «Реал», «Бавария», «Ювентус» и другие топы забирают большую долю доходов. Середняки считают претензии богемы необоснованными – у грандов есть контракты с мощными спонсорами и касса за матчи в еврокубках.

Доводы обеих сторон обоснованы, но богачи все же ведут себя по-хамски. Они забыли, что именно высокая конкурентоспособность сделала АПЛ лучшей лигой мира, в которой поражение «Челси» дома от «Бёрнли» максимум удивляет, но не считается сенсацией года. Болельщики грезят матчами уровня «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», но прежде всего сходят с ума от сумасшедшего драйва любой игры. Победа «Лестера» в 2016-м – яркое воплощение непредсказуемого формата лиги. В погоне за прибылью аристократам нельзя забывать о тех, кто не выигрывает трофеи, но выводит АПЛ на высочайший уровень.

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