Пониженное давление. У тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа не работает даже прессинг

На прошлой неделе Арриго Сакки заглянул в Англию и поразился тактическим разнообразием АПЛ. Продюсер великого «Милана» настолько впечатлен тренерским уровнем лиги, что даже пожалел о завершении карьеры. «В следующей жизни я обязательно хотел бы поработать в Премьер-лиге», – резюмировал Сакки набор впечатлений.

Шестерка топ-клубов максимально раскрывает тактическую крутость АПЛ. Надежную игру без мяча в ней поставляют Жозе Моуринью и Антонио Конте, позиционными атаками управляют Пеп Гвардиола и Арсен Венгер, а испепеляющий прессинг пропагандируют Маурисио Почеттино и Юрген Клопп.

До переезда в «Ливерпуль» прессинг вообще оставался главной идеей Клоппа: немец так прокачал скилл, что поставил его команде всего за несколько суток. Под влиянием лиги Юрген эволюционировал: в первой половине прошлого сезона «Ливерпуль» удивлял не высоким давлением, а улетными перепасовками и владением на уровне команд Гвардиолы.

Этой осенью Клопп строит команду, нацеленную на контратаки – процесс идет не слишком гладко, но логика в таком выборе есть: Салах и Мане предлагают турбоскорость на флангах и отличные забегания за спину. У многообещающего проекта проклевывается негатив: «Ливерпуль» утратил святое для Клоппа качество – прессинг.

Уровень прессинга тяжело измерить цифрами, но продвинутые метрики помогают с решением. Некоторые используют для этого точность передач соперника (чем ниже, тем эффективнее давление), некоторые – систему PPDA. Аббревиатура расшифровывается так: соотношение передач соперника к оборонительным действиям. Проще говоря, сколько пасов сделает противник, пока команда не попытается отобрать мяч (чем меньше, тем лучше).

Согласно этой модели, «Ливерпуль» занимает только 11-е место в АПЛ по эффективности прессинга. Небольшой размер выборки (семь матчей, из которых полтора тайма «красные» отыграли в меньшинстве) встает на сторону Клоппа, но тенденция прослеживается все равно. В этом сезоне «Ливерпуль» позволяет соперникам делать на 43% передач больше перед тем, как оказать давление.

Неприятный тренд зафиксировал главный тактический гик среди фанатов «Ливерпуля» Сэм Макгуайр. Его тезис: прессинг Клоппа работает, если «красным» противостоит команда, играющая в короткий пас (настрадались «Арсенал» и «Хоффенхайм»), но рушится, если противостоит команда, играющая лонгболами (воспользовались «Ньюкасл» и «Бёрнли»).

Против таких соперников «Ливерпуль» начинает давление ниже обычного – в противном случае прилетит выход один на один. Проблема «красных» связана с компактностью: полузащитники слишком сильно оторваны от защитников, из-за чего противник получает кучу пространства и легко подбирает мяч. Нарушается важный принцип Сакки: расстояние между атакой и обороной должно составлять не более 25 метров.

11.40 Джонджо Шелви не встречает давления и готовит диагональ

11.43 Одним пасом отрезает всю пятерку полузащитников «Ливерпуля». Пространство между полузащитой и защитой слишком велико

Аналитик «Суонси» Бобби Гардинер видит в этом хитрую тактику Клоппа: «Ливерпуль» осознанно отдает мяч, чтобы контратаковать за счет качеств Салаха и Мане. Снова железная логика («красные» – лучшая команда АПЛ по голам с контратак), но теория не всегда воплощается на практике.

Одна из причин – слишком высокие позиции Салаха и Мане без мяча. Бегунки по умолчанию настраиваются на контратаки, из-за чего не всегда помогают в защите. Соперник пользуется этим, отправляя колкие диагонали по флангам: так действовал и «Ньюкасл», и «Бёрнли».

Субботний визит «Манчестер Юнайтед» предлагает для Клоппа своеобразную ролевую модель. Команды Жозе Моуринью никогда не прессинговали высоко – португалец просит давить только, когда соперник проходит вторую треть поля. В «Юнайтед» это получается особенно ярко благодаря Маркусу Рэшфорду: янгстер до последнего следит за соперником (в отличие от Салаха и Мане), после чего вылетает в контры.

Работая в «Боруссии», Клопп называл контрпрессинг лучшим плеймейкером. С ним «Дортмунд» заклевал «Реал» Моуринью, выиграл Бундеслигу, а Юрген шокировал сэра Алекса Фергюсона. Теперь пришло время оглядеться назад: главная сила Клоппа постепенно исчезает.

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