Тренер «Сити» Пеп Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн из «Тоттенхэма» – лучший игрок

АПЛ назвала Гвардиолу лучшим тренером турнира в сентябре. У Пепа не было конкурентов: «Сити» выиграл 4 матча с общей разницей 17:0. Среди соперников были «Ливерпуль» и «Челси».

Лучшим игроком стал Харри Кейн. Форвард «шпор» в четырех матчах отличился шесть раз.

Лучший гол сентября забил Антонио Валенсия: защитник отличился в игре «МЮ» и «Эвертона».

«Сити» набрал 19 очков и делит первое место с «МЮ».

В списке бомбардиров Кейн проигрывает только Ромелу Лукаку, у которого 7 мячей.

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