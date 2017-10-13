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Тренер «Сити» Пеп Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн из «Тоттенхэма» – лучший игрок

Гвардиола – лучший тренер АПЛ в сентябре, Кейн – лучший игрок
Eurosport

1 час назад

Топчики за первый месяц осени.

АПЛ назвала Гвардиолу лучшим тренером турнира в сентябре. У Пепа не было конкурентов: «Сити» выиграл 4 матча с общей разницей 17:0. Среди соперников были «Ливерпуль» и «Челси».

Лучшим игроком стал Харри Кейн. Форвард «шпор» в четырех матчах отличился шесть раз.

Лучший гол сентября забил Антонио Валенсия: защитник отличился в игре «МЮ» и «Эвертона».

  • «Сити» набрал 19 очков и делит первое место с «МЮ».
  • В списке бомбардиров Кейн проигрывает только Ромелу Лукаку, у которого 7 мячей.

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