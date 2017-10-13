Жозе Моуринью: «МЮ» выпустит против «Ливерпуля» 1 защитника и 9 нападающих»

Главный тренер «Ман Юнайтед» с шуткой встретил вопрос об игре команды в предстоящем матче с «Ливерпулем».

– С учетом всей той атмосферы, той уверенности, которая, по вашим словам, теперь есть у вашей команды, вы ожидаете, что «МЮ» будет выглядеть по-другому: сыграет смелее, сыграет в более атакующий футбол?

– Да, мы выйдем с одним защитником и девятью нападающими, не беспокойтесь даже. Это точно. Мы оставим одного игрока сзади и применим новую схему – это будет эволюция стариной схемы «дубль-вэ». Мы сыграем с девятью нападающими. Не волнуйтесь.

13 октября «Ливерпуль» и «МЮ» сойдутся на «Энфилде».

Матч начнется в 14:30 (мск).

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