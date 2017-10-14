«В 19 лет лучше играл только Месси». Антони Марсьялю нужно бежать из «Манчестер Юнайтед»

2015 год в футболе запомнится двумя кейсами. Первый – коррупционный скандал в ФИФА, закончившийся баном Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Второй – шум вокруг трансфера Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед» за 80 млн евро.

Спортивные медиа разжигали в обоих случаях, но при переходе Марсьяля ловили бешеный трафик. 19-летний француз из «Монако» разрывал людям мозг и ломал привычный порядок вещей: за такие деньги среднестатистический тинейджер сначала прокачивал скиллы дома, унижал всех на локальном уровне, затем прыгал в топ-лигу и прогрессировал среди лучших.

Но «Юнайтед» обновил трансферный рекорд для французских футболистов парнем, о котором не слышали массы. Это перевернуло игру и одновременно подожгло фитиль на рынке. Вряд ли «ПСЖ» вывалил бы 222 миллиона за признанную звезду «Барселоны», если бы «МЮ» два лета назад не перевел 80 мультов за ноунейма «Монако». Лишь потом журналисты раскопали, что Антони стоил «Манчестеру» всего 40 млн евро, но в памяти юзеров он останется как «тот парень за 80».

Марсьяль начал в Англии с четырех голов в четырех играх, стал игроком месяца в Премьер-лиге и услышал две важные похвалы. Сначала от Луи ван Гала: «Я купил Антони не для себя, а для следующего тренера «Юнайтед». Философ не думал, что возьмет такси с «Олд Траффорд» уже в мае, но этими словами снял часть давления с молодого игрока. Вторая – от Джейми Реднаппа: «В 19 лет лучше Марсьяля играл только Месси», – изрек эксперт Sky Sports, и фанатское ожидание снова выросло до уровня «наш новый спаситель».

После симпатичного стартового сезона, который требовался для взлета (11+5), в клуб пришел Моуринью. Особенный привел Ибрагимовича, а боссы сразу отобрали у Марсьяля «девятку» на спине и ткнули молодому на его место. Антони много лечился, а зимой 2017-го француз смотрел на Мхитаряна и Мату с лавки. Число 80 только угнетало – бесплатные воспитанники Лингард и Рэшфорд приносили больше очков, чем дорогущий Марсьяль.

В этом сезоне ситуация не сильно изменилась, но с удачным календарем Антони вновь на коне. «Юнайтед» на старте попались проходные команды, залетали неочевидные голы – француз выходил на замену и добивал лузеров ничего не решающими банками (исключение – игра с ЦСКА в ЛЧ, где парень реально божил, 1+3). Странно, что за это дают личные трофеи: Марсьяль стал лучшим игроком «МЮ» в сентябре, хотя всего лишь набивал статистику для себя и разницу мячей для клуба.

Будущее Марсьяля у него перед глазами – Мемфис Депай также соблазнился на приглашение Ван Гала, затух после его ухода и пропал с радаров где-то под Лионом. Карьера голландца казалась гладкой, но сейчас все идет к тому, что Мемфис никогда не заискрит. Пока наследие Антони выглядит пугающе – раздутый ценник, хороший сезон в средней лиге, неплохой – в топовой и полироль скамейки второй год подряд. Вингера брали с расчетом, что он порвет Европу (выплаты за «Золотой мяч»-2019 включены в трансферный контракт с «Монако»), но Антони кажется застрявшим между лавочником большого клуба и звездой маленького.

Городская газета Манчестера шепнула, что француз доволен ролью в «Юнайтед», но для прогресса и чего-то большего, чем корпоративные призы, ему нужно бежать с «Олд Траффорд». Нужно лишь грамотно выбрать клуб и расти вместе с ним. Хороший пример – Килиан Мбаппе, который не соблазнился на предложение из «Челси» и прокачался в «Монако». Или Марио Гётце, ставший звездой в «Дортмунде» и выведший «шмелей» в финал Лиги чемпионов.

Марсьяль это время как будто упустил, но болельщики забывают, что ему всего 21. Шанс на перезагрузку имиджа еще остался. Пока он в глазах фанов выглядит талантом, сливающим карьеру на скамейке, хотя мог бы сиять у тренера, который даст ему главную роль. Антони правильно сделал, что не свинтил в «Арсенал» (ноль крупных трофеев), «Тоттенхэм» (забытие в системе Почеттино) и «Барселону» (вечная тень Месси). Французу по игре идеально подойдет драйвовый «Лейпциг», но с точки зрения пиара лучше обратить внимание на камбэк в «Монако».

В отличие от Депая, Марсьяль не потонет в Лиге Европы, а соберет всю славу возрождающейся и разобранной команды. В Монте-Карло не держат звезд до последнего, и это идеальный трамплин для перезапуска карьеры. Или для запуска – мы до сих пор не знаем, на что способен Марсьяль, и на полные обороты его голевое чутье заработает в другом месте. С «Манчестером» на этом этапе развития французу давно нужно покончить.

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