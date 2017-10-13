«Ливерпуль» – «МЮ»: перед матчем

Если бы эта игра состоялась до перерыва на матчи сборных, «МЮ» был бы явным фаворитом. Команда Моуринью сносила всех подряд соперников и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, и в Кубке английской Лиги, в то время как «Ливерпуль» в семи сентябрьских матчах вымучил лишь победу над «Лестером».

Но двухнедельная пауза делает предстоящий суперматч более непредсказуемым, да и трибуны «Энфилда – это всегда дополнительный аргумент в пользу «красных». Вдобавок календарь выдал «МЮ» на редкость легких соперников в стартовые два месяца, и теперь «дьяволов» Жозе ждет едва ли не первая серьезная проверка, плюс сам португалец потянет на любимого клиента Юргена Клоппа – лишь одна победа в семи очных матчах.

Главным ударом для «Ливерпуля» стала потеря Садио Мане. Сенегальский полузащитник вернулся из расположения сборной с травмой задней поверхности бедра. В лазерете он проведет шесть недель. Там ему компанию составят Адам Лаллана (бедро) и Натаниэль Клайн (спина).

У «МЮ» на поле не выйдут Майкл Кэррик (икры), Поль Погба (задняя поверхность бедра) и Маркос Рохо (колено), а участие Маруана Феллайни (колено) находится под серьезным вопросом. Зато лучший бомбардир АПЛ Ромелу Лукаку готов сыграть, несмотря на недавние проблемы с голеностопом.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Мы глядим вперед: это один из самых особенных матчей в мировом футболе. Если вы не участвуете в нем непосредственно, то 100 процентов посмотрите его. Мы хотим показать хороший футбол и добиться результата.

Команда приложит все усилия, чтобы победить. Сейчас для нас очень хороший момент. Не с точки зрения результатов, но мы показываем не такую уж и плохую игру» (официальный сайт «Ливерпуля»).

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Наша цель – победа, как и всегда. Мы хотим победить, но наш соперник хочет того же. «Ливерпуль» играет дома, он всегда хорош против топ-соперников, мы понимаем, что легко не будет.

Но какой матч легкий? Когда я приехал в Англию в 2004 году, здесь не было легких матчей. А сейчас они стали еще сложнее. Нужно показать лучшую игру и забыть о том, что через несколько дней нас ждет еще один матч в Лиге чемпионов» (официальный сайт «МЮ»).

Цифры говорят

«Ливерпуль» не обыгрывает «МЮ» в Премьер-лиге на протяжении 6 матчей (0-2-4). Хуже мерсисайдцы играли с «красными дьяволами» только 2004 – 2008 годах (8 матчей без побед).

«Юнайтед» победил трижды из 5 последних визитов на «Энфилд» (3-1-1) и дважды сохранил ворота на замке.

«Ливерпуль» выиграл лишь 1 матч из последних 8 против «МЮ» во всех турнирах (1-3-4). Произошло это в Лиге Европы-2015/16.

В 2017 году манки провели 17 сухих матчей в АПЛ – на 3 игры больше, чем любая другая команда. «Ман Юнайтед» не пропустил в 8 из последних 9 игр.

Юрген Клопп потерпел лишь 1 поражение в противостоянии с Жозе Моуринью (3-3-1).

«Ливерпуль» набрал 12 очков после 7 туров. В случае поражения команда повторит провальный старт сезона-2015/16, приведший к оставке предшественника Клоппа Брендана Роджерса.

Моуринью выиграл 8 из первых 10 матчей против «Ливерпуля» в АПЛ (2004 – 2014), но с тех пор не побеждал 4 игры подряд (0-3-1).

С момента прихода Особенного на «Олд Траффорд» «МЮ» и «Ливерпуль» набрали равное количество очков (88). Мерсисайдцы забили больше мячей (97:75), но и чаще пропускали (54:31).

Люди в черном

Судить битву самых титулованных клубов Англии доверено 46-летнему Мартину Аткинсону. В сезоне-2017/18 он отработал в пяти матчах, назначил два пенальти, выписал 14 предупреждений и удалил одного игрока.

Аткинсон уже трижды судил матчи «МЮ» и «Ливерпуля», и во всех трех случаях сильнее оказывались «красные дьяволы».

Ассистентами Аткинсона выступят Ли Беттс и Стивен Чайлд. Резервным арбитром назначен Джонатан Мосс.

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля» – 2,74

Ничья – 3,33

Победа «МЮ» – 2,76

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«МЮ»

Онлайн-трансляция на Eurosport.ru начнется 14 октября в 14:30 (мск).

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