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Почеттино – о словах Гвардиолы: «Это неуважение, я бы никогда не назвал его «Барсу» командой Месси»

Почеттино – о словах Гвардиолы: «Это неуважение, я бы никогда не назвал его «Барсу» командой Месси»
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

«Шпоры» обижены.

В начале октября Хосеп Гвардиола назвал поименно конкурентов «Сити» в борьбе за чемпионство, но вместо названия «Тоттенхэма» произнес: «Команда Харри Кейна».

Главный тренер «Спёрс» Маурисио Почеттино признался, что в клубе многие почувствовали обиду.

«Гвардиола был большой частью успехов «Барселоны», и я никогда бы не сказал, что это была команда Лионеля Месси. Меня это не задевает, но это было весьма неуважительно по отношению ко многим.

Пеп был воодушевлен после победы над «Челси». Возможно, ему было сложно придерживаться позиции джентльмена.

Каждый заслуживает признания. Когда много людей принимают слова близко к сердцу, это грустно, и многим игрокам нашей команды реплика Гвардиолы показалась странной», – цитирует Почеттино
.
  • 14 октября «Тоттенхэм» примет «Борнмут».
  • «Шпоры» идут третьими, отставая на 5 очков от двух клубов из Манчестера.
  • Кейн с 6 голами уступает только Ромелу Лукаку из «МЮ» (7).

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