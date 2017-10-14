Лицо со шрамом. Голкипер Эдерсон, который сделал «Манчестер Сити» неуязвимым

Стартовый сезон Хосепа Гвардиолы в Англии доказал, что коуч определенно недооценил Премьер-лигу. Особенно испанца удивили три нюанса: колоссальная важность подборов и стандартов (Пеп нигде не видел, чтобы в матче забивали 8 голов с угловых и штрафных), специфическая работа судей (отправился на консультацию к Майку Райли) и максимальное недоверие репортеров к Клаудио Браво.

Отчасти Гвардиола был прав. Браво гораздо сильнее Джо Харта в игре ногами и лучше приспособлен к его модели игры. На поле это выражалось через короткие передачи Клаудио: чилиец становился дополнительным полевым игроком, а в случае прессинга доставлял мяч до свободных партнеров.

На этом польза от Браво заканчивалась: кипер провалил сезон, поскольку не справился с прямыми обязанностями. Соперники нанесли по воротам чилийца 59 ударов, из которых он отбил только 33 – показатель в 55% отраженных страйков стал худшим среди вратарей, отыгравших минимум 15 матчей в старте.

Аномально плохой перформанс вратаря – одна из причин, по которым «Сити» крупно не повезло в прошлом сезоне. Согласно модели ожидаемых голов, команда Гвардиолы наиграла только на 30 пропущенных мячей – в реальности соперники забили на девять больше. По качеству обороны «Сити» был вторым, но на деле пустил больше «Челси», «Тоттенхэма» и «Ман Юнайтед» – Куртуа, Льорис и Де Хеа провели год на привычно высоком уровне.

Кубковая игра с «Хаддерсфилдом» подвела итог всему сезону Браво. После матча Гвардиола похвалил вратаря за игру под давлением, но болельщикам этого было мало: фанаты бурно отреагировали на долгожданный,но вполне обычный сэйв Клаудио, затроллив вратаря.

К новому сезону Гвардиола разобрался с требованиями АПЛ: тренеру нужен был вратарь, который одинаково круто работает руками и ногами. По старой памяти Пеп указал в сторону Эдерсона – кипера, который его поразил во время работы с «Баварией».

«Когда я работал в Мюнхене, нам предстояли матчи с «Бенфикой». Эдерсон играл за них, но когда мы начали его анализировать, то заметили, как он здорово выбивает мяч на партнеров и избегает офсайда. Мы даже организовали специальную встречу, поскольку не могли понять, как такое вообще возможно», – пересказывает Хосеп.

В начале октября от длинных передач Эдерсона кайфанул Тите: в дебютном матче за Бразилию вратарь зашвырнул мяч на Габи Жезуса – от чистого выхода один на один страйкера отделила лишь стремная обработка. Тренер так впечатлился, что немедленно рассудил: передачи 24-летнего вратаря неплохо бы изучить с точки зрения науки.

Крутые лонгболы – далеко не главное, чем помогает Эдерсон новой команде. В первую очередь кипер завоевывает фанбазу игрой на стандартах и тупо сэйвами. В этом плане новичок гораздо сильнее Браво: 11 отраженных ударов из 13 дают показатель надежности в 84,6%. Едва ли бразилец перенесет такой уровень на весь сезон, но результаты на старте как минимум обнадеживают.

Совместимость Эдерсона и стиля Гвардиолы прослеживается на выходах из ворот. Бразилец здорово страхует оборону «Сити», которая по традиции располагается высоко. Чтение игры кипер сочетает со смелостью: после столкновения с Садио Мане ему наложили 8 швов и заказали специальный шлем.

«Мы играем очень высоко, поэтому вратарь должен действовать на линии штрафной и страховать наших защитников. Это произошло уже не в первый раз. В предсезонке он точно так же выходил из ворот с «Тоттенхэмом». Команде важно знать, что у нас есть парень, который в случае чего поможет центральным защитникам. И Эдерсон – очень смелый парень», – рассуждает Гвардиола.

Видение поля завершает тактический портрет Эдерсона. Бразилец ловко запускает контратаки «Сити», что особенно важно для Лероя Сане и Рахима Стерлинга. Вингеры открываются максимально широко, получают мяч от Эдерсона и включают режим турбо.

Эксклюзивное качество вратарь ярко проявил в матчах с «Шахтером» и «Челси». В первом случае Эдерсон разогнал контру передачей на Сане, после чего немец заработал пенальти. Во втором кипер точно выбросил мяч на Стерлинга – Рахиму потребовалась всего пара касаний перед тем, как запустить кросс в штрафную. Универсальность Эдерсона подчеркивает то, что обе передачи он выполнял руками. Еще один плюс в сравнении с Браво.

На пике ужасной игры Клаудио логичную мысль выкатил Шака Хислоп. Бывший вратарь «Ньюкасла» и «Вест Хэма» резонно заметил: Премьер-лигу невозможно выиграть без классного вратаря. Первые признаки свидетельствуют, что у Эдерсона есть как минимум потенциал, чтобы стать таковым.

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