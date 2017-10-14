Юрген Клопп: «Я уйду из «Ливерпуля», когда пойму, что мы не добьемся успеха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп задумался о будущем.

«В тот момент, когда я решу, что мы не можем быть успешными, я уйду. Разве я должен быть простым наблюдателем? Это не имеет никакого смысла. Все команды и тренеры по-разному добиваются своих побед, и у нас свой путь. Не считаю себя идеальным тренером, но я идеально подхожу этому клубу.

Понимаю, что люди не хотят ждать, но мы не в силах этого изменить. Не хотите ждать – не ждите. Если меня уволят прямо сейчас, то на рынке есть не так много тренеров, способных выполнить эту работу лучше», – цитирует Клоппа The Guardian.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года.

«Красные» идут на седьмом месте в АПЛ с 12 очками в 7 играх.

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