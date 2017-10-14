Арсен Венгер: «Не знаю, что у Месута Озила в голове, но искренне думаю, что он хочет остаться»

Венгер опять затронул тему истекающих контрактов Озила и Санчеса.

«Я не могу сказать вам, что у Озила на уме, но я искренне полагаю, что он хочет остаться. Впрочем, я всегда был в этом уверен.

Всем нужны качественные футболисты, а Озил – один из лучших игроков в мире. В то же время Месут важен, но в «Арсенале» много игроков», – цитирует Венгера Sky Sports.

Ранее Венгер заявил, что «Арсенал» рассмотрит вариант с продажей Месута Озила и Алексиса Санчеса в январе.

У обоих футболистов контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года.

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