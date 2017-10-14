Eurosport
Арсен Венгер: «Не знаю, что у Месута Озила в голове, но искренне думаю, что он хочет остаться»
Коуч «Арсенала» настроен очень оптимистично.
Венгер опять затронул тему истекающих контрактов Озила и Санчеса.
«Я не могу сказать вам, что у Озила на уме, но я искренне полагаю, что он хочет остаться. Впрочем, я всегда был в этом уверен.
Всем нужны качественные футболисты, а Озил – один из лучших игроков в мире. В то же время Месут важен, но в «Арсенале» много игроков», – цитирует Венгера Sky Sports.
- Ранее Венгер заявил, что «Арсенал» рассмотрит вариант с продажей Месута Озила и Алексиса Санчеса в январе.
- У обоих футболистов контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года.
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