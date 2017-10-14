Полузащитник «Челси» Эден Азар: «У меня нет шансов на «Золотой мяч»

Азар прокомментировал свое включение в список 30 номинантов на приз лучшему игроку планеты.

«У меня нет шансов на «Золотой мяч». Думаю, многие игроки из списка номинантов лучше меня, но я счастлив быть в числе 30 лучших.

Я знаю, что нахожусь в этом списке потому что играю за «Челси» с отличными товарищами по команде. Не знаю, смогу ли я выиграть «Золотой мяч» в будущем, но сейчас это не является моей целю. Моя цель – играть и получать удовольствие на поле», – цитирует Азара Goal..

Азар в сезоне-2017/18 провел за «Челси» 7 матчей и сделал 3 ассиста.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в середине декабря.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube