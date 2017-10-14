«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» скатали по нулям в чемпионате Англии

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Англии.

Жозе Моуринью избрал оборонительный стиль для выезда на «Энфилд» – в середине первого тайма «Ливерпуль» владел мячом 72% времени.

Два самых опасных момента матча случились в первом тайме и ознаменовались игрой вратарей. Сначала Давид де Хеа отразил удар Жоэля Матипа с линии вратарской. А через несколько минут Симон Миньоле отразил удар Ромелу Лукаку, который пробил из пределов штрафной после стенки с Антони Марсьялем.

«Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ с 13 очками.

«Манчестер Юнайтед» временно возглавил таблицу с 20 баллами, но у «Ман Сити» на очко меньше и есть игра в запасе.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью четвертый раз подряд.

Eurosport провел текстовый лайв матча.

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