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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» скатали по нулям в чемпионате Англии

«Ливерпуль» и «МЮ» скатали по нулям
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Героями встречи оказались вратари – 0:0.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в восьмом туре чемпионата Англии.

Жозе Моуринью избрал оборонительный стиль для выезда на «Энфилд» – в середине первого тайма «Ливерпуль» владел мячом 72% времени.

Два самых опасных момента матча случились в первом тайме и ознаменовались игрой вратарей. Сначала Давид де Хеа отразил удар Жоэля Матипа с линии вратарской. А через несколько минут Симон Миньоле отразил удар Ромелу Лукаку, который пробил из пределов штрафной после стенки с Антони Марсьялем.

  • «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ с 13 очками.
  • «Манчестер Юнайтед» временно возглавил таблицу с 20 баллами, но у «Ман Сити» на очко меньше и есть игра в запасе.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью четвертый раз подряд.
  • Eurosport провел текстовый лайв матча.

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