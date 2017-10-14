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Серхио Агуэро попал в заявку «Манчестер Сити» спустя 2 недели после перелома ребра

Агуэро попал в заявку «Сити» спустя 2 недели после перелома ребра
Eurosport

1 час назад

У аргентинского форварда повышенная регенерация.

Серхио Агуэро вернулся в заявку «Манчестер Сити». Форвард остался в запасе «горожан» в матче восьмого тура АПЛ против «Сток Сити».

29 сентября Кун попал в ДТП и сломал ребро. Врачи отводили на восстановление аргентинца 1,5 месяца, но Серхио вернулся спустя две недели.

  • Агуэро травмировался во время поездки в Голландию на концерт Малумы – певца, который запишет официальный гимн ЧМ-2018.
  • В сезоне-2017/18 Агуэро провел 8 матчей за «Сити» и забил 7 голов.

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