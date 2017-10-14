Ромелу и Джульетта. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» разыграли самое унылое дерби Англии

Чуть ли не самая распиаренная тренерская потасовка Нормального и Особенного обернулась мощнейшим пшиком. Но это не сюрприз, если вспомнить, что именно Жозе 12 лет назад принес в футбол речевой оборот об автобусе в штрафной. А теперь к защитным склонностям португальца добавилась еще одна – личный страх.

Моуринью и Клопп встречались восемь раз: трижды германец победил, четыре раза Моур отбился и лишь один раз победил. Ничья 14 октября 2017 года – четвертая подряд между «Ливерпулем» и «МЮ». Жозе откровенно боится соперника и всегда действует максимально закрыто. И это несмотря на то, что «Ливерпуль» – третья самая пропускающая команда АПЛ (хуже только «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас»).

В итоге самая забивающая команда сезона после «Ман Сити» испугалась и закрылась. Лукаку весь матч был отрезан от полузащиты, а самыми острыми игроками «МЮ» оказались Марсьяль и Мхитарян, которые создали всего по одному моменту. «Юнайтед» завершил матч с одним ударом в створ – это просто смешно для команды, которая претендует на чемпионство в Англии и победу в ЛЧ.

Самое обидное, что Моуринью легко позволяет себе подобный стиль. А все из-за Давида де Хеа. Играть от защиты можно только тогда, когда ты железно в ней уверен. И если Дармиан и Смоллинг часто упускали соперников, то Де Хеа все равно устранял опасность. Сэйв Давида после удара в упор от Жоэля Матипа способен надломить – это уже 12-й удар в створ испанца подряд, который он отбил. Возможно, это просто бессмысленно.

У Клоппа тоже все непросто. По цифрам «Ливерпуль» немца хуже команды, которой руководил Роджерс. Единственное, что улучшилось – беготня. При Юргене «Ливерпуль» проносится за матч на 10 километров больше, а игроки чаще ускоряются – на 100 рывков за матч в общей сложности. Но смысла в этом не больше, чем в песне фанатов «МЮ» о пенисе Лукаку.

В этом отношении Мохаммед Салах – идеальный пример. Египтянин отдал 20 пасов (18 точно), семь раз выиграл борьбу, четырежды ударил и создал два момента для партнеров. Но единственный железный момент, который лидер обязан решать, Салах бездарно слил. «Ливерпуль» пытается взять количеством, но не качеством.

При этом конкуренции в составе «скаузеров» толком нет: Коутиньо неприкасаемый, Мане – тоже, Фирмино и Старридж формально занимают одну позицию, но решают разные задачи в зависимости от соперника. Окслейд-Чемберлен не считается усилением – такой же бедствующий «Арсенал» спокойно отдал игрока конкурентам. Салах – единственный человек, создающий борьбу за место на поле, но, судя по месту «Ливерпуля» в таблице, этого мало.

В итоге получается гамбит из спальни престарелых супругов: у одного голова болит, а второй без допинга не может. Моуринью скорее пропустит вперед «Сити», чем рискнет и побьется за победу. Жозе играет исключительно наверняка и боится открытой игры с «Ливерпулем», у которого толком обороны-то нет. А Клопп уже звонит мужику из рекламы «Сеалекса», чтобы нанять его в качестве нового физиотерапевта.

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

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