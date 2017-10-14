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Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «МЮ» приехал за 1 очком, но мы не можем играть так же, как они»

Клопп: «МЮ» приехал за 1 очком, но мы не можем играть так же, как они»
Eurosport

4 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Немецкий специалист остался недоволен тактикой соперника.

Юрген Клопп пожаловался на игру «МЮ» в матче восьмого тура АПЛ.

«Ливерпуль» не позволяет себе играть в таком стиле, но для «МЮ» это нормально. Они приехали за одним очком и заработали его. Мы хотели три очка, но не получили их.

До сих пор мы проиграли всего один матч в Премьер-лиге. Каждый может заметить, что мы неподалеку от «МЮ». Думаю, парни преуспели», – заявил Клопп Goal.

  • «Красные» сыграли с «дьяволами» вничью 0:0.
  • «Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ с 13 очками.
  • «Манчестер Юнайтед» временно возглавил таблицу с 20 баллами, но у «Ман Сити» на очко меньше и есть игра в запасе.
  • «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью четвертый раз подряд.

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