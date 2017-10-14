Лимфома Ходжсона. Поражение «Челси» от «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии не удивляет

Стандартный английский уикенд, фавориты приезжают за очками к аутсайдерам, но что-то всегда идет не так. То «Ливерпуль» облажается с каким-нибудь «Уотфордом», то «МЮ» не найдет аргументов против «Стока», а теперь вот «Челси». Казалось, после чудовищного старта и влета «Бёрнли» Конте нашел нужные настройки и запустил необратимый победный процесс. Чемпионы после стартовой взбучки реально побежали, восемь матчей никому не сливали, но потом все испортил Гвардиола и игры сборных.

Паузы на международные матчи бесят многих тренеров, но Конте раньше не жаловался. Теперь же, когда Канте вернулся из сборной Франции с травмированным подколенным сухожилием, а из Бельгии прислали жалкую копию Азара, Антонио явно задумается.

«Синие» вышли на «Селхёрст Парк», чтобы лениво забрать 3 очка у почти мертвого «Кристал Пэлас», но случилось чудо. «Орлы», которые в семи стартовых турах не набрали очков и ни разу не забили, с первых минут навалились на ворота Куртуа и пролезали к ним более-менее постоянно. Тибо потел и вертелся, как мог, но перформанс Заха и Таунсенда вышел совсем нереальным. Еще в первом тайме Эндрос выдал ассист на Кабая, за которого любезно забил Аспиликуэта, а Уилфрид отметился похоронной пулей на последней минуте. Эта парочка зажигала и во второй половине: парни лезли в заведомо проигранную борьбу и выигрывали мяч даже там, убегали в острые контратаки, где куражились финтами и ударами, и только чудом не забили больше. Позвонки Дзаппакосты надолго запомнят качания пластичного ивуарийца, который вышел с незалеченной травмой и все равно отбегал круче всех. Статистически Заха был хуже Бакайоко и Фабрегаса, в реальности – отжигал как никогда раньше.

А теперь еще раз: «Челси» проиграл команде, которая не забила ни разу за первые семь туров. В отсутствии Канте жестко проседал центр поля. Фабрегас был слаб в подборах и отборах, Бакайоко забил, но в одиночку переиграть Кабая и Миливоевича не смог.

Теперь совершенно очевидно, что травма Мораты – худшее, что могло случиться с этим «Челси». Батшуайи – супергерой последних минут, но со старта выглядел очень слабо, а других вариантов у Конте банально не было. Смех, но в атаке «синих» в момент, когда остро требовался пробивной центрфорвард, бегал Педро. Параллельно где-то в Мадриде наверняка хихикал Диего Коста, но это отдельная история. Атакующий потенциал «Челси» на нуле, до зимнего трансферного окна два месяца, и проблемы только начинаются.

Спасти блеклую атаку гостей могли бы Азар с Виллианом, но не подъехали и они. Очень похоже, что у первого по-прежнему лишние килограммы на боках, а второй и вовсе потерялся где-то на правом фланге (тепловая карта выдала ленивого бразильца) и был заменен. Креатива добавил выскочивший вместо Виллиана Мусонда, но парня хватило лишь на годное открывание под передачу Фабрегаса с последующей пальбой в воздух да удар с 35 метров, который напугал только получившего по затылку Педро. Спектакль продолжится, адекватной замены нет и для этих героев.

Предрешенность исхода была очевидна уже к перерыву, когда всплыла статистика, что «Челси» выиграл при Конте лишь один из семи матчей, в которых горел к перерыву. «Пэлас» просто не повторил ошибок Гвардиолы и не позволил сопернику создать хоть что-то во второй половине.

«Челси» выглядел жалко и вообще производил впечатление «Ливерпуля» на максималках – перманентное состояние возможного слива аутсайдеру помучает Конте в этом сезоне еще не раз. «Бёрнли» в первом туре – «Кристал Пэлас» сейчас, добро пожаловать.

Чемпионы будто на минуту забыли, что играют в АПЛ, а не в каком-нибудь чемпионате Франции, где для победы достаточно напугать соперника кучей звезд. В Южном Лондоне оказались жестко против доминирования «Челси» и наваляли ему по полной программе. Шоу продолжится через неделю?

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 2:1

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