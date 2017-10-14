«МЮ» Жозе Моуринью нанес 2 удара в створ в двух выездных матчах с «Ливерпулем»

В матче восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл дома вничью с «Юнайтед» – 0:0.

За весь матч манкунианцы нанесли по воротам соперника 6 ударов, только 1 из которых пришелся в створ. В сумме за два матча на «Энфилде» при Моуринью «дьяволы» дважды попали в створ: в сезоне-2016/17 невозможное сделал Златан Ибрагимович, в этом – Ромелу Лукаку.

«Ливерпуль» занимает шестое место в АПЛ с 13 очками.

«Манчестер Юнайтед» с 20 баллами дышит в спину «Манчестер Сити», у которого 22 очка.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью четвертый раз подряд.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме