PA Sport
Гранит Джака ковырял в носу, пока «Уотфорд» забивал победный мяч «Арсеналу»
Швейцарец все проворонил.
«Уотфорд» вырвал победу у «Арсенала» в компенсированное время второго тайма.
Гола могло бы и быть, если бы полузащитник «канониров» Гранит Джака попытался помешать Тому Клеверли нанести решающий удар, но швейцарец, стоявший позади игрока «Уотфорда», нашел более интересное занятие.
Видео с ковыряющим в носу футболистом «Арсенала» быстро стало вирусным в сети.
- «Уотфорд» победил со счетом 2:1.
- «Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ с 13 очками в 8 турах.
- «Уотфорд» с 15 баллами идет четвертым.
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