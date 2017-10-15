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Гранит Джака ковырял в носу, пока «Уотфорд» забивал победный мяч «Арсеналу»

Джака ковырял в носу, пока «Уотфорд» забивал победный мяч «Арсеналу»
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Швейцарец все проворонил.

«Уотфорд» вырвал победу у «Арсенала» в компенсированное время второго тайма.

Гола могло бы и быть, если бы полузащитник «канониров» Гранит Джака попытался помешать Тому Клеверли нанести решающий удар, но швейцарец, стоявший позади игрока «Уотфорда», нашел более интересное занятие.

Видео с ковыряющим в носу футболистом «Арсенала» быстро стало вирусным в сети.

  • «Уотфорд» победил со счетом 2:1.
  • «Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ с 13 очками в 8 турах.
  • «Уотфорд» с 15 баллами идет четвертым.

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