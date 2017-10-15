Жозе Моуринью: «Возглавить «ПСЖ»? Могу только сказать, что не завершу карьеру в «МЮ»

Моуринью ответил на вопрос французского журналиста, спросившего его о возможности когда-нибудь возглавить «ПСЖ».

«Могу лишь только сказать, что я все еще остаюсь тренером со своими переживаниями, амбициями и стремлением к новому.

Я уверен, что не завершу тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Моуринью Telefoot.

54-летний специалист возглавил «МЮ» в мае 2016 года.

До манкунианцев Моуринью возглавлял «Бенфику», «Униан Лейрию», «Порту», «Челси», «Интер» и «Реал».

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