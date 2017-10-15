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Антонио Конте: «Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я люблю это и ненавижу»
Итальянец порой устает от футбола.
Конте рассказал о своем отношении к работе в интервью журналу GQ.
«Я всегда хотел быть тренером. Я тренировал свою первую команду, когда мне было 14 лет. Это была команда детей начальной школы. Мне всегда это нравилось. Я всегда чувствовал, что буду заниматься этим, что это будет моя жизнь. Но иногда я ненавижу это. Иногда я ненавижу эту работу, потому что порой ты теряешь свою жизнь.
Если ты хочешь заниматься этой работой, стать хорошим тренером, отличным тренером, ты должен пожертвовать своей жизнью, и порой я ненавижу это. Я должен думать о футболе 18 часов в день. Я люблю это и ненавижу», – цитирует Конте GQ.
- Конте начал тренерску карьеру в 2005 году. Он работал ассистентом в «Сиене», а затем руководил «Ареццо», «Бари», «Аталантой», «Ювентусом» и сборной Италии.
- 48-летний специалист возглавил «Челси» летом 2016 года.
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