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Нападающий «Уотфорда» Трой Дини: «Сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом»

Дини: «Сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом»
Eurosport

1 час назад

Тот случай, когда отпрыск топит против отца.

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини, забивший один из голов в победном матче против «Арсенала», рассказал о реакции своего сына на результат игры.

«Мой сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом. Он – их фанат, а его любимый игрок – Жиру. Нас ждут долгие выходные», – заявил после матча Дини.

  • «Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ с 13 очками в 8 турах.
  • «Уотфорд» с 15 баллами идет четвертым.
  • 29-летний Дини выступает за «Уотфорд» с 2012 года.

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