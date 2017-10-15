Нападающий «Уотфорда» Трой Дини: «Сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини, забивший один из голов в победном матче против «Арсенала», рассказал о реакции своего сына на результат игры.

«Мой сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом. Он – их фанат, а его любимый игрок – Жиру. Нас ждут долгие выходные», – заявил после матча Дини.

«Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ с 13 очками в 8 турах.

«Уотфорд» с 15 баллами идет четвертым.

29-летний Дини выступает за «Уотфорд» с 2012 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме