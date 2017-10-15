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Нападающий «Уотфорда» Трой Дини: «Сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом»
Тот случай, когда отпрыск топит против отца.
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини, забивший один из голов в победном матче против «Арсенала», рассказал о реакции своего сына на результат игры.
«Мой сын ненавидит меня за победу над «Арсеналом. Он – их фанат, а его любимый игрок – Жиру. Нас ждут долгие выходные», – заявил после матча Дини.
- «Арсенал» занимает шестое место в таблице АПЛ с 13 очками в 8 турах.
- «Уотфорд» с 15 баллами идет четвертым.
- 29-летний Дини выступает за «Уотфорд» с 2012 года.
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