Филиппинец потратил все деньги для поездки на перенесенный матч «Ньюкасла»

В матче восьмого тура АПЛ «Ньюкасл» сыграл вничью с «Саутгемптоном» – 2:2.

Фанат из Филиппин Кендрик Мон де Леон прилетел на матч любимой команды, но его перенесли на сутки: парень преодолел 11 тысяч километров и потратил на поездку все сбережения.

«Возможно, я единственный филиппинский фанат «Ньюкасла». Выбросил все сбережения, чтобы добраться. Пролетел 11 тысяч километров на игру с «Саутгемптоном», чтобы узнать о переносе на 15 октября. Так получилось, что это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

Не могу поменять рейс, но надеюсь, что они возьмут три очка. Очень расстроен», – написал фанат.

«Ньюкасл» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 8 играх.

«Саутгемптон» располагается строчкой ниже с 9 баллами.

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