Getty Images
Дикий подкат защитника «Ньюкасла» Деандре Йедлина, который не возбудил арбитра хотя бы на желтую
Кевин Френд вышел на матч без очков.
Эпизод произошел в матче восьмого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».
В начале второго тайма при счете 2:1 в пользу «сорок» полузащитник Деандре Йедлин рванул в подкат и снес с ног Нэйтана Редмонда. Нарушение не впечатлило арбитра Кевина Френда, который так и не засунул руку за карточкой.
- Редмонд покинул поле спустя 2 минуты после эпизода.
- «Ньюкасл» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 8 играх.
- «Саутгемптон» располагается строчкой ниже с 9 баллами.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте