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Дикий подкат защитника «Ньюкасла» Деандре Йедлина, который не возбудил арбитра хотя бы на желтую

Дикий подкат Йедлина, который не возбудил арбитра хотя бы на желтую
Eurosport

24 мин. назад

Кевин Френд вышел на матч без очков.

Эпизод произошел в матче восьмого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».

В начале второго тайма при счете 2:1 в пользу «сорок» полузащитник Деандре Йедлин рванул в подкат и снес с ног Нэйтана Редмонда. Нарушение не впечатлило арбитра Кевина Френда, который так и не засунул руку за карточкой.

  • Редмонд покинул поле спустя 2 минуты после эпизода.
  • «Ньюкасл» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 8 играх.
  • «Саутгемптон» располагается строчкой ниже с 9 баллами.

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