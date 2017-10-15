Дикий подкат защитника «Ньюкасла» Деандре Йедлина, который не возбудил арбитра хотя бы на желтую

Эпизод произошел в матче восьмого тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».

В начале второго тайма при счете 2:1 в пользу «сорок» полузащитник Деандре Йедлин рванул в подкат и снес с ног Нэйтана Редмонда. Нарушение не впечатлило арбитра Кевина Френда, который так и не засунул руку за карточкой.

Редмонд покинул поле спустя 2 минуты после эпизода.

«Ньюкасл» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 11 очков в 8 играх.

«Саутгемптон» располагается строчкой ниже с 9 баллами.

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