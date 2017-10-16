Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Поль Погба несчастлив, когда играет с Блезом Матюиди»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об игре Поля Погба и о его работе в сборной.

«У Погба есть талант, чтобы сотворить историю футбола. Мы нашли баланс в центре поля, что позволяет нам по-разному заполнять пространство. Правда, когда Погба играет с Матюиди, он несчаслив», – рассказал Моуринью Le10Sport.

Погба выступает за «Юнайтед» с лета 2016 года.

В сезоне-2017/18 на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 6 матчах.

«МЮ» идет вторым в АПЛ, уступая два очка соседям из «Сити».

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