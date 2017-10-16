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Джоуи Бартон: «Дайте Хосепу Гвардиоле бюджет «Бёрнли», и никаких 7:2 не будет»

Бартон: «Дайте Гвардиоле бюджет «Бёрнли», и никаких 7:2 не будет»
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Эксцентричный футболист считает величие испанского тренера слегка преувеличенным.

Экс-футболист «Бёрнли» Бартон уверен, что во главе «бордовых» Пепу было бы непросто.

«Возможно, Гвардиола – лучший тренер в мире, но дайте ему бюджет «Бёрнли», и вы не увидите никаких 7:2. Давайте не обманывать самих себя», – попросил Бартон в твиттере.

  • В восьмом туре «Сити» разгромил «Сток» со счетом 7:2 и вышел на чистое первое место. В 8 матчах «горожане» наколотили 29 голов.
  • Бартон отбывает 1,5-годовую дисквалификацию за игру на тотализаторе. На поле Джоуи не вернется раньше 31 мая 2018 года.
  • Бартон – воспитанник «Сити». Он выступал за «горожан» до того, как это стало мэйнстримом (2002 – 2007).

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