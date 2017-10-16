Шей Гивен: «Манчини рассорился в «Сити» со всеми. С ним каждый день был, как третья мировая»

Знаменитый ирландский вратарь Шей Гивен уничтожил Роберто Манчини в автобиографии.

«Мы слышали, что когда Манчини уволили из «Интера» в 2008 году, вся команда праздновала это целую ночь. Когда я покинул «Сити» в июле 2011 года, то сам был готов устроить вечеринку.

Он рассорился со всеми: с игроками, помощниками, врачами, людьми, отвечающими за экипировку, пресс-службой, буфетчиками, парнями со стоянки – всеми сразу. Возможно, он даже пускал пару раз в ход кулаки за то, что на него поглядели с усмешкой.

Каждое утро он сидел на тренажерном велосипеде. К нему заходил терапевт с докладом, в каком физическом состоянии находится команда. Так каждый день начиналась третья мировая.

Манчини впадал в ярость и обвинял врачей, что они выгораживают здоровых футболистов или недостаточно работают над восстановлением травмированных.

Самое дикое, что после того, как Манчини целую неделю ввергал всех в хаос, я по воскресеньям встречал его в церкви Святого Пия Х – вот таким набожным католиком он был.

После травмы плеча в матче с «Арсеналом» мне нужно было время на реабилитацию. Но летом из «Брмингема» вернулся Джо Харт, который стал номером один для Манчини.

Я оказался в списке дна Манчини и не смог оттуда выйти. Еще в декабре 2009 года он говорил, что я один из пяти лучших вратарей в мире. Я проделал путь от топ-5 до топ-ни *** [фига].

Мне нравился остальной персонал «Сити» и мои одноклубники. Манчини был человеком, который значил больше всех, волновал меня меньше всех. И эти чувства явно были взаимны», – приводит выдержку из автобиографии Гивена The Mirror.

Манчини привел «Сити» к чемпионству-2011/12, но был уволен на следующий год.

При Манчини «Сити» дважды вылетал из Лиги чемпионов на групповой стадии.

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