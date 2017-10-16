Луи ван Гал: «Приход Жозе Моуринью в «МЮ» с моим увольнением был не очень элегантным»

Ван Гал в субботу посетил матч «МЮ» против «Ливерпуля» (0:0). Перед игрой Моуринью подошел к Ван Галу назвал его мистером и боссом и предложил посетить раздевалку команды до или после матча.

«Это замечательно, правда? В целом он очень приятный парень. Он был таким как ассистент и как оппонент.

Иногда он, конечно, позволяет себе выступать перед прессой. И, конечно, его приход в «МЮ» с моим увольнением был не очень элегантным», – цитирует Ван Гала ESPN.

Моуринью работал ассистентом Ван Гала в «Барселоне с 1997 по 2000 год.

Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.

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