PA Sport
Луи ван Гал: «Приход Жозе Моуринью в «МЮ» с моим увольнением был не очень элегантным»
Но между бывшим и нынешним тренерами «МЮ» нет никакой вражды.
Ван Гал в субботу посетил матч «МЮ» против «Ливерпуля» (0:0). Перед игрой Моуринью подошел к Ван Галу назвал его мистером и боссом и предложил посетить раздевалку команды до или после матча.
«Это замечательно, правда? В целом он очень приятный парень. Он был таким как ассистент и как оппонент.
Иногда он, конечно, позволяет себе выступать перед прессой. И, конечно, его приход в «МЮ» с моим увольнением был не очень элегантным», – цитирует Ван Гала ESPN.
- Моуринью работал ассистентом Ван Гала в «Барселоне с 1997 по 2000 год.
- Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.
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