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АПЛ наняла для судей окулиста, чтобы они лучше видели поле

АПЛ наняла для судей окулиста, чтобы они лучше видели поле
Eurosport

1 час назадОбновлено 6 мин. назад

В эксперименте поучаствуют 10 арбитров.

Премьер-лига наняла доктора Шерил Колдер, которая разработала тренировочную программу для глаз EyeGym. С помощью этой программы судьи должны более ясно увидеть инциденты на поле и быстрее принимать решения под давлением, сообщает .
  • Ранее Колдер сотрудничала с «Тоттенхэмом», сборными Новой Зеландии и Англии по регби, сборной Австралии по крикету и другими спортивными командами.
  • Клиентом Колдер является легенда баскетбола Майкл Джордан.

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