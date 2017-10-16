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АПЛ наняла для судей окулиста, чтобы они лучше видели поле
В эксперименте поучаствуют 10 арбитров.
Премьер-лига наняла доктора Шерил Колдер, которая разработала тренировочную программу для глаз EyeGym. С помощью этой программы судьи должны более ясно увидеть инциденты на поле и быстрее принимать решения под давлением, сообщает .
- Ранее Колдер сотрудничала с «Тоттенхэмом», сборными Новой Зеландии и Англии по регби, сборной Австралии по крикету и другими спортивными командами.
- Клиентом Колдер является легенда баскетбола Майкл Джордан.
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