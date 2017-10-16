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Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли выставил клуб на продажу

Владелец «Ньюкасла» выставил клуб на продажу
Eurosport

56 мин. назад

Мечта тысяч болельщиков «сорок» наконец сбылась.

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о том, что клуб выставлен на продажу. Владелец «сорок» Майк Эшли начал поиски инвестора, который готов приобрести клуб и вложить средства в его развитие.

«Владельцы клуба определили, что лучшим решением, отвечающим интересам «Ньюкасла» и его болельщиков, будет его продажа», – говорится в заявлении клуба.

  • Эшли владеет «Ньюкаслом» с 2007 года и не раз подвергался критике со стороны фанатов.
  • При Эшли команда дважды покидала АПЛ.

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