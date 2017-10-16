Владелец «Ньюкасла» Майк Эшли выставил клуб на продажу

«Ньюкасл» на официальном сайте объявил о том, что клуб выставлен на продажу. Владелец «сорок» Майк Эшли начал поиски инвестора, который готов приобрести клуб и вложить средства в его развитие.

«Владельцы клуба определили, что лучшим решением, отвечающим интересам «Ньюкасла» и его болельщиков, будет его продажа», – говорится в заявлении клуба.

Эшли владеет «Ньюкаслом» с 2007 года и не раз подвергался критике со стороны фанатов.

При Эшли команда дважды покидала АПЛ.

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