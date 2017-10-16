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Жерар Улье: «Ливерпуль» мог подписать Криштиану Роналду, но у нас был Харри Кьюэлл»

Улье: «Ливерпуль» мог подписать Роналду, но у нас был Кьюэлл»
Eurosport

33 мин. назад

У португальца могла быть совсем другая карьера.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» признался, что мог в 2003 году подписать Роналду.

«Я видел, как Криштиану Роналду играл на молодежном турнире в Тулоне. Мы пытались его подписать, но у нас были ограничения по зарплате. Мы не могли платить ему столько, сколько он хотел.

Я согласился с тем, что нельзя превышать лимит, поскольку это вызовет проблемы в раздевалке. Было бы неправильно, если бы другие узнали, сколько мы платим 18-летнему парню.

Возможно, мы взяли бы титул с Роналду, но у нас был Кьюэлл, который показывал выдающуюся игру, но затем получил серьезную травму», – цитирует Улье Sky Sports.

  • Роналду перешел в 2003 году в «МЮ» из «Спортинга» за 14 миллионов евро.
  • Португалец с 2009 года выступает за «Реал».

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