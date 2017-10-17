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The Guardian: Жозе Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» и прибавку к зарплате

The Guardian: Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» и прибавку к зарплате
Eurosport

7 мин. назад

Португалец планирует задержаться на «Олд Траффорд».

Моуринью получает в «МЮ» около 17 миллионов евро, но хочет серьезной прибавки к зарплате.

Как сообщает The Guardian, португалец намерен прописать в новом соглашении значительные бонусы за успехи команды.

  • Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года.
  • Манкунианцы идут в АПЛ на втором месте, отставая от лидирующего «Сити» на 2 очка.

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