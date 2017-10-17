«Он может попасть даже в лежащую монету». Почему Де Брёйне не выиграет «Золотой мяч», но это круто

В начале октября журналисты планеты крепко подумали, после чего выкатили список из 30 претендентов на «Золотой мяч». Единственным игроком «Сити» в нем оказался Кевин де Брёйне: заслуженное признание, хотя шансов выиграть награду у бельгийца объективно нет – ни сейчас, ни потом.

Дело совсем не в игре – после казни «Стока» Марк Хьюз справедливо заметил: сейчас Кевин на голову и плечи выше любого игрока АПЛ. Причина в другом – за последний год Де Брёйне проделал путь, сжигающий даже минимальную возможность зацепиться за приз, который вручают парням за космическую стату.

Набить ее в новой роли Кеву практически невозможно. Лучший матч в «Вольфсбурге» (унижение «Баварии» в январе-2015) бельгиец провел на позиции ложной девятки, Мануэль Пеллегрини использовал его десяткой, а Пеп Гвардиола подкинул нечто среднее между десяткой и восьмеркой. В новом сезоне Де Брёйне действует еще глубже – в клубе и сборной парня пробуют в опорной зоне.

Такая динамика делает из Кева максимально непопсового героя на самой пафосной вечеринке. Крутость Де Брёйне в том, что бельгиец раскрутил свои активы даже в таких невыгодных условиях: столько шума вокруг Кевина не поднимали с момента его гола «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Главная причина заложена в интеллекте – Де Брёйне на неземном уровне исполняет поручения тренера. После победы над «Челси» Гвардиола рассказал: «Когда я работал в Бундеслиге, мне запомнились его класс, целеустремленность и мозговитовость. После пары слов он уже понимает, что надо делать, и немедленно приступает к этому».

Поездка на «Стэмфорд Бридж» лишь подчеркнула тактический талант Кевина. В первом тайме Гвардиола просил Де Брёйне нагружать левый фланг «Челси» – по аналогии с прошлогодним матчем на «Этихад». После перерыва Пеп потребовал от игроков создавать следующую линию для приема мяча – бельгиец идеально воплотил план тренера, открывшись между защитой и полузащитой перед голом.

Важная деталь, которая выгодно отличает Де Брёйне от других топчиков, связана уже с человеческими качествами. Кевин принимает любую задачу Гвардиолы – все благодаря природной скромности. Пеп даже поражался приземленностью бельгийца: редкий случай для игрока такого масштаба.

Ярче всего натура Кевина проявляется в новом сезоне: позиция в опорной предполагает большую вовлеченность в игру без мяча. Де Брёйне не уклоняется от серой работы и даже переводит ее в личную выгоду: перед убойным ассистом на Лероя Сане в субботу парень перехватил мяч в центре поля.

Цифры не лгут: в кампании-2017/2018 Де Брёйне вышел на пик по оборонительным показателям – столько отборов (1,6 за игру) Кев не совершал в карьере еще никогда, столько перехватов (0,8) не выбивал со времен «Вольфсбурга». Дополнительно эволюцию мужчины раскрывает процент точных передач: стата подросла на шесть пунктов (84,7% против 78,3%) по сравнению с дебютным годом в «Сити». Снова на первый план выходит дисциплина: в новом амплуа риск логично минимизировать.

«Я многому научился от Давида Сильвы, Фернандиньо и Яя Туре – теперь я лучше играю в центре поля. Я всегда говорил, что чем дольше буду играть, тем буду ближе действовать к своим воротам. У меня нет таких скоростных качеств, как у наших вингеров – я больше заточен на передачи», – раскрыл всю суть Кевин.

Любимый тип передач КДБ – кроссы: бельгиец выполняет их настолько уникально, что Гари Невилл не удержался от сравнений с Дэвидом Бекхэмом. В этом смысле Де Брёйне снова отличается от всех остальных: гики учат не пользоваться навесами – слишком мало шансов на успех. Кевин натренировался так, что разрушает продвинутые теории.

«Я играл в команде с фантастическим исполнителем навесов (в том, что касается точности) – Бекхэмом. Де Брёйне мне его напоминает. Кевин все делает взвешенно и точно. Кажется, что каждым навесом он мог бы попасть в лежащую монету, настолько он точен», – изложил Невилл.

Пеп тоже обратил внимание на деревенский скилл и прокачивает его по полной. В этом сезоне Гвардиола попросил Де Брёйне разыгрывать угловые с Давидом Сильвой: испанец выкатывает партнеру обратный пас, после чего Кев кроссит в штрафную. Подобным образом бельгиец заклепал уже два ассиста – «Фейенорду» и «Ливерпулю».

Тактический гуру Джонатан Уилсон подвел черту под важностью Де Брёйне: бельгиец стал своеобразным ускорителем игры Гвардиолы. Пеп плевался от термина тики-така и даже счел его за оскорбление, когда работал в «Барсе»: так называют только бессмысленное перекатывание мяча. Роль Де Брёйне в том, чтобы футбол «Сити» не превратился в тики-таку.

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