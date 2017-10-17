PA Sport
Daily Mail: «Лестер» уволил Крэйга Шекспира
Сменщик Клаудио Раньери провалил старт нового сезона.
Руководство «Лестера» уволило Шекспира после ничьей с «Вест Бромвичем». Официально об отставке объявят в ближайшее время, утверждает Daily Mail.
- Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» в феврале после отставки Клаудио Раньери. По окончании сезона-2016/17 английский специалист возглавил команду на постоянной основе.
- После восьми туров в сезоне-2017/18 «Лестер» идет в зоне вылета на 18-м месте. «Лисы» одержали одну победу и набрали только 6 очков.
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