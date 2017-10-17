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The Telegraph: «Лестер» хочет пригласить экс-тренера «Баварии» и «Реала» Карло Анчелотти

The Telegraph: «Лестер» хочет пригласить Анчелотти
Eurosport

51 мин. назад

«Лисы» определились с заменой Крэйгу Шекспиру.

«Лестер» в ближайшее время официально объявит об отставке Крэйга Шекспира с поста главного тренера команды.

Как утверждает The Telegraph, владелец «лис» Вичай Шриваддханапрабха хочет видеть у руля «Лестера» тренера с большим именем. Главным претендентом на этот пост является Карло Анчелотти.

  • Анчелотти был уволен из «Баварии» в конце сентября.
  • Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» в феврале после отставки Клаудио Раньери. По окончании сезона-2016/17 английский специалист возглавил команду на постоянной основе.
  • После восьми туров в сезоне-2017/18 «Лестер» идет в зоне вылета на 18-м месте. «Лисы» одержали одну победу и набрали только 6 очков.

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