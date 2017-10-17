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«Лестер» подтвердил увольнение Крэйга Шекспира

«Лестер» уволил Шекспира
Eurosport

25 мин. назад

Коуч руководил командой восемь месяцев.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Эпплтон.

«Крэйг очень помог нам в качестве ассистента тренера и с момента вступления в должность менеджера в сложных обстоятельствах в феврале. Его преданность клубу была абсолютной. А его вклад в самый успешный период в истории «Лестера» очень значителен.

Тем не менее, выступление команды не было стабильным на протяжении нескольких месяцев. Правление считает, что, к сожалению, необходимо внести изменения, чтобы клуб продолжал движение вперед», – сказал вице-председатель правления «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха.

Клуб начнет поиски нового тренера и не будет комментировать этот процесс до определенного времени», говорится в сообщении на официальном сайте «Лестера».

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на должность стал Карло Анчелотти.

  • Шекспир был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лестера» в феврале после отставки Клаудио Раньери. По окончании сезона-2016/17 английский специалист возглавил команду на постоянной основе.
  • После восьми туров в сезоне-2017/18 «Лестер» идет в зоне вылета на 18-м месте. «Лисы» одержали одну победу и набрали только 6 очков.

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