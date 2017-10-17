Reuters

Гари Линекер – об увольнении Крэйга Шекспира: «Верните Клаудио Раньери»

Линекер – об увольнении Шекспира: «Верните Раньери»
Eurosport

1 час назад

Главный фанат «Лестера» высказал очевидную мысль.

Линекер отреагировал на новость об увольнении Шекспира в твиттере.

«Крэйг Шекспир уволен. Верните Клаудио. Это всегда было чудом, но еще более примечательно, что «Лестер» выиграл чемпионат, учитывая бездарность тех, кто управляет клубом», – написал Линекер.

  • «Лестер» объявил об увольнении Шекспира во вторник. 53-летний специалист руководил «лисами» с февраля после увольнения Клаудио Раньери.
  • Раньери в сезоне-2015/16 привел «Лестер» к первому в истории клуба чемпионскому титулу. С июня 2017 года итальянец возглавляет «Нант».
  • После восьми туров в сезоне-2017/18 «Лестер» идет в зоне вылета на 18-м месте. «Лисы» одержали одну победу и набрали только 6 очков.

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