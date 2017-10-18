Агент Де Брёйне: «Какой будет зарплата Кевина? Как у Неймара и Мбаппе»

Агент полузащитника «Сити» Кевина де Брёйне Патрик де Костер выбьет клиенту зарплату, близкую к окладу Неймара в «ПСЖ» – около 36 млн евро в год (без вычета налогов).

«В ближайшие месяцы я встречусь с руководством «Сити» по вопросу, как улучшить и продлить контракт Кевина.

Его зарплата? Я не могу сказать. Но если вы подумаете о том, сколько зарабатывают Неймар и Килиан Мбаппе, то получите соответствующее представление», – цитирует Де Костера Sky Sports.

В 11 матчах сезона-2017/18 Де Брёйне забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.

Действующий контракт 26-летнего бельгийца рассчитан до июня 2021 года.

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