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Игрок «Сити» Николас Отаменди: «Гвардиола заставляет нас учить английский. В декабре у меня экзамен»

Отаменди: «Гвардиола заставляет нас учить английский. В декабре у меня экзамен»
Eurosport

1 час назад

На такое 29-летний аргентинец не подписывался.

Защитник Николас Отаменди рассказал о нелегкой жизни игроков «Сити» под железной рукой Хосепа Гвардиолы.

«После матчей мы обязаны ужинать на клубной базе. Питание и отдых важны, поскольку у нас очень насыщенный календарь.

Пеп крайне требователен в вопросах диеты, но это не все: мы все обязаны выучить английский, потому что на этом языке проходят командные собрания

В декабре у меня будет экзамен», – рассказал Отаменди Sky Sports.

  • Отаменди перешел в «Сити» в 2015 году – на год раньше Гвардиолы.
  • Аргентинец провел 11 матчей в сезоне-2017/18 и забил 1 мяч.
  • За время выступления за «Брешиа» и «Рому» Гвардиола выучил итальянский, а за время работы в «Баварии» – немецкий.

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