Getty Images
Игрок «Сити» Николас Отаменди: «Гвардиола заставляет нас учить английский. В декабре у меня экзамен»
На такое 29-летний аргентинец не подписывался.
Защитник Николас Отаменди рассказал о нелегкой жизни игроков «Сити» под железной рукой Хосепа Гвардиолы.
«После матчей мы обязаны ужинать на клубной базе. Питание и отдых важны, поскольку у нас очень насыщенный календарь.
Пеп крайне требователен в вопросах диеты, но это не все: мы все обязаны выучить английский, потому что на этом языке проходят командные собрания
В декабре у меня будет экзамен», – рассказал Отаменди Sky Sports.
- Отаменди перешел в «Сити» в 2015 году – на год раньше Гвардиолы.
- Аргентинец провел 11 матчей в сезоне-2017/18 и забил 1 мяч.
- За время выступления за «Брешиа» и «Рому» Гвардиола выучил итальянский, а за время работы в «Баварии» – немецкий.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте