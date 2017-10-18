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Петер Шмейхель: «Матч с «Ливерпулем» был очень скучным. «МЮ» должен играть на победу»
Датчанин недоволен работой Жозе Моуринью.
Легенда «МЮ» Петер Шмейхель после матча с «Ливерпулем» призвал Жозе Моуринью поменяет стиль игры.
«Только время покажет, поменяется ли Моуринью достаточно, чтобы изменить свой подход к играм такого уровня. Я нашел матч с «Ливерпулем» невероятно скучным.
Возможно, это наивный и романтичный взгляд, но я считаю, что «МЮ» должен играть на победу в каждом матче. Фирменный стиль команды должен быть достаточно хорош, чтобы рассчитывать на это», – цитирует Шмейхеля Independent.
- «МЮ» и «Ливерпуль» сгоняли нулевую ничью в восьмом туре Премьер-лиги.
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