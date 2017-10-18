Алексис Санчес не пожал руку Арсену Венгеру на тренировке «Арсенала»

Скандальный эпизод произошел 18 октября во время подготовки «Арсенала» к матчу Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

Арсен Венгер по традиции пожал руки всем футболистам, выходящим на тренировку, и только чилийский бомбардир Алексис Санчес прошел мимо главного тренера.

Ранее Венгер не исключил, что «Арсенал» может продать зимой Санчеса и Месута Озила, если те не продлят контракты.

Зимой чилиец был близок к трансферу в «Сити», но в самый последний момент Венгер заблокировал сделку.

В 7 матчах сезона-2017/18 Санчес забил 1 мяч. Год назад после аналогичного отрезка у Алексиса было 5 забитых мячей.

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