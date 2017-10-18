Eurosport

Алексис Санчес не пожал руку Арсену Венгеру на тренировке «Арсенала»

Санчес не пожал руку Венгеру на тренировке «Арсенала»
Eurosport

39 мин. назад

Некрасивый поступок.

Скандальный эпизод произошел 18 октября во время подготовки «Арсенала» к матчу Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

Арсен Венгер по традиции пожал руки всем футболистам, выходящим на тренировку, и только чилийский бомбардир Алексис Санчес прошел мимо главного тренера.

  • Ранее Венгер не исключил, что «Арсенал» может продать зимой Санчеса и Месута Озила, если те не продлят контракты.
  • Зимой чилиец был близок к трансферу в «Сити», но в самый последний момент Венгер заблокировал сделку.
  • В 7 матчах сезона-2017/18 Санчес забил 1 мяч. Год назад после аналогичного отрезка у Алексиса было 5 забитых мячей.

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