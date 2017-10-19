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Сложнейшая тренировка Петра Чеха, после которой понятно, откуда у него такая реакция

Сложнейшая тренировка Чеха, после которой понятно, откуда у него такая реакция
Eurosport

24 мин. назад

Просто так голкипера «Арсенала» не пробить.

Петр Чех выложил в инстаграме видео с одной из своих тренировок. Задачей голкипера «Арсенала» была ловля шариков для пинг-понга.

Усложнялось упражнение тем, что чех должен был складывать шарики в специальное ведро, а между сэйвами касаться конусов.

  • Чех выступает за «Арсенал» с лета 2017 года.
  • В сезоне-2017/18 голкипер провел 4 сухих матча из 11 и пропустил 11 мячей.

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