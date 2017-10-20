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Дисс Конте. Из-за чего у «Челси» все так плохо

Дисс Конте. Из-за чего у «Челси» все так плохо
Вячеслав Палагин

1 час назад

Чемпионов Англии прижала суровая реальность.

Жуткий провал по игре

На прошлой неделе Антонио Конте сказал: «Этот сезон будет очень сложным для нас. Мы должны выложиться на 150%, потому что 100% будет уже недостаточно». Банальная фраза из разряда «защитить титул всегда сложнее, чем его выиграть», но именно от Конте отдает максимальной логикой. В прошлом году «Челси» отчасти повезло – команда забила на 22 гола больше ожидаемого. Так как конкуренты усилились, «синие» могли адекватно ответить только выходом на принципиально новый уровень.

Результаты показывают – с этой задачей «Челси» явно не справился. Чемпионы потеряли очки уже в четырех матчах АПЛ – в прошлом сезоне их набралось восемь. Доступная статистика подчеркивает масштаб спада: если в прошлом году на «Челси» приходилось 64% ударов в их матчах, то в этом – всего 50,6%. Для сравнения: на «Сити» приходится 75,4% ударов, на «Юнайтед» – 61,1%. То есть один клуб из Манчестера уже сейчас сильно лучше чемпионского «Челси», второй – незначительно хуже.

Еще один неприятный для Конте тренд: удары «Челси» потеряли в остроте, удары соперников – наоборот, приобрели в ней. Согласно модели ожидаемых голов, у «синих» сейчас лишь 12-я атака в лиге по качеству моментов и только четвертая оборона. Колоссальная разница по сравнению с прошлым сезоном: «Челси» чемпионского образца был пятым в атаке и первым в защите.

Сезон xG for xG against
2016/17 1,64 0,75
2017/18 1,04 0,95

xG for – острота ударов «Челси», xG against – острота ударов соперников

Новый график матчей

Результаты в АПЛ напрямую коррелируют с зарплатной ведомостью: чем она больше, тем выше место команды по итогам сезона. За последние несколько лет тенденцию разбили дважды – «Ливерпуль» в сезоне-2013/14 (второе место с пятой ведомостью в лиге) и «Лестер» в сезоне-2015/16 (первое место с 16-17-й ведомостью). «Челси» на момент назначения Конте имел одну из самых высоких платежек в лиге, но достижение Антонио сравнимо со сказками – он поднял команду с 10-го места на первое в реальной таблице.

Успех всех трех клубов объединяло преимущество – отсутствие еврокубков. Во-первых, команды могли с ограниченным составом пройти весь сезон, что положительно сказывалось на сыгранности. Во-вторых, тренеры получали возможность всю неделю готовить игроков к выходным и лучше разбирать соперников. О важности этого нюанса для Конте рассказывал Тибо Куртуа: «Благодаря дополнительному времени мы тщательнее работаем над новой схемой. Мы можем работать над тактикой во вторник, среду, четверг и пятницу».

С Лигой чемпионов «Челси» лишился важного козыря: после еврокубков «синие» сыграли уже два матча, но набрали всего одно очко. Уровень соперников, справедливости ради, был очень высоким, но в обоих случаях Конте проигрывал тактическую дуэль: Антонио не приспособился к стартовому прессингу «Арсенала» (ничья, но проигрыш по ожидаемым голам) и «Сити» (всего два удара с игры).

Кризис травм

Сыгранность чемпионского «Челси» вытекала еще по одной причине – команда избежала серьезных травм. 12 игроков провели минимум 29 матчей в АПЛ, из них девять – отбегали больше двух тысяч минут. Фактор невозможно контролировать, но сейчас «Челси» переживает низшую точку падения. Ситуацию хорошо передал Гэри Кэйхилл: «Как говорится, стало накрапывать – ожидай ливня. В прошлом году нам повезло с травмами, но в этом мы уже лишились нескольких игроков».

Важное примечание. «Челси» на какой-то период лишился самых ключевых футбиков: лучшего опорника сезона (Канте), самого креативного игрока (Азара), игрока, которым заменили лучшего бомбардира (Мората), игрока, который стал главным открытием сезона (Мозес). Самой важной стала потеря Азара: на индивидуальных скиллах бельгиец шесть раз открывал счет, благодаря чему Конте получал идеальные условия для продолжения матча.

Плохая селекция лишь усугубила проблему: «Челси» не увеличил глубину состава, а ушедших (Матича, Косту, Терри) заменил только количеством – размен на Бакайоко, Морату и Рюдигера едва ли сделал команду принципиально сильнее. В итоге Конте оказался в странном положении: алленаторе не может ротировать состав под ЛЧ (нет скамейки) и полагаться на сыгранность (мешают травмы).

Особенно больно такое комбо ударило по опорной зоне: Конте приходится доверять место в старте Фабрегасу или выпускать Луиса в центре поля. В первом случае «синие» теряют в компактности (Сеск терял позицию даже при Моуринью), во втором – Антонио отходит от схемы, которая принесла «Челси» титул (3-5-2 вместо 3-4-3). Оба условия негативно отражаются на качестве футбола: Фабрегас в составе рушит показатели в обороне, тройка опорников (включая Луиса) делает «Челси» слишком оборонительным.

Слабый сезон Луиса

В прошлом сезоне Давид ярко заткнул критиков: Луис совершил всего две ошибки, которые привели к удару, и ни одной результативной. Попадание в символическую сборную по версии PFA лишь подчеркнуло прогресс Давида: всего за год бразилец прошел путь от игрока, которым управляет 10-летний пацан на PlayStation (сочная характеристика от Гари Невилла), до защитника, который повзрослел и гораздо-гораздо лучше принимает решения (снова Гари).

Невилл отмечал, что Луис больше не теряет концентрацию – как выяснилось, это не так. На старте нового сезона Давид уже отметился набором фейлов: привез пенальти в матче с «Атлетико», удалился против «Арсенала» и схватил бан на три игры, а в прошлые выходные потерял позицию перед вторым голом «Кристал Пэлас» и не подстраховал Аспиликуэту (его главная функция в обороне).

Расплата наступила незамедлительно. После матча в Мадриде Давид нарвался на суровый анализ Роя Кина: «Я не понимаю, зачем он вообще сделал это. Он поступил, как лентяй, и подвел партнеров. На повторе мы увидели, что произошло, и я даже рад, что он был за это наказан. Он хотел обмануть арбитра – так поступать нельзя».

Неудачные решения Конте

С расстановкой 3-4-3 Антонио устроил тактическую революцию в Премьер-лиге: только три клуба не использовали производную схему – под влияние попал даже Арсен Венгер. Не менее ярко Конте варьировал тактику по ходу матчей: чаще всего это проявлялось через выходы Сеска Фабрегаса, но метких решений тоже хватало. Домашние игры с «Тоттенхэмом» и «Сити» итальянец провернул благодаря четким инструкциям в перерыве.

Андреа Пирло говорил, что у Конте аллергия на ошибки, но осенью итальянец ошибается уже сам. Если гостевой матч с «Тоттенхэмом» коуч выиграл за счет перевода Луиса в опорную зону (у Алли и Эриксена не осталось пространства), то с тех пор пугающе часто проигрывает дуэли коллегам. Пеп Гвардиола наказал его за переход с 3-5-2 на 5-4-1, Рой Ходжсон оголил уязвимость «Челси» к контратакам, а после матча с «Ромой» Конте признал: ему не следовало отходить от плана А и впрыскивать незнакомые 4-5-1 при победном счете.

Хуже всего, что ходы Конте раздражают игроков: Батшуайи гневно отреагировал на замену в игре с «Кристал Пэлас», Луис обматерился, узнав, что его меняют с «Ромой», а Азар рассказал, что вообще не понял, почему его попросили с поля. Адский контраст с чемпионским сезоном: тогда не вякал даже вечно запасной Фабрегас.

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