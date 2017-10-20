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The Mirror: Месут Озил сообщил партнерам по «Арсеналу», что перейдет в «Манчестер Юнайтед»
Немец твердо решил покинуть «канониров».
29-летний полузащитник решил перейти в «Манчестер Юнайтед» и сообщил об этом партнерам по «Арсеналу». The Mirror сообщает, что в приобретении игрока заинтересован Жозе Моуринью, с которым он работал в «Реале».
Полузащитник покинет «канониров» в зимнее трансферное окно, если «Арсенал» согласится продать его, либо летом в качестве свободного агента.
- Контракт Озила с «Арсеналом» истекает 30 июня.
- Озил перешел в лондонский клуб в 2013 году из «Реала» за 47 миллионов евро.
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