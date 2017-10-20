Getty Images

«Сити» и «Юнайтед» забили в АПЛ-2017/18 столько, сколько 5 клубов из Лондона

«Сити» и «Юнайтед» забили в АПЛ-2017/18 столько, сколько 5 клубов из Лондона
Eurosport

13 мин. назад

Манки лихо уделывают ребят из столицы.

Клубы из Манчестера показывают небывалую скорострельность в начале сезона-2017/18. В сумме за 8 туров АПЛ «МЮ» и «Ман Сити» забили 50 мячей на двоих (21 и 29).

Такое же количество голов в сумме отправили в чужие ворота пять клубов Премьер-лиги из Лондона: на счету «Тоттенхэма» 15 голов, у «Челси» – 13, у «Арсенала» – 12, у «Вест Хэма» – 8, а у «Кристал Пэласа» – 2.

  • «Манчестеры» занимают первые две строчки в таблице.
  • В девятом туре «Сити» примет «Бёрнли», «МЮ» сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Вкуснейшее дерби Нью-Йорка, которое решилось только в серии буллитов

03:51
Популярные видео
Вратарь «Эдмонтона» закинул в свои ворота, но дальше стоял стеной
 409 просмотров9 ч
О'Салливан позволил выбежавшей к столу странной даме пробить завершающий черный
20 999 просмотровВчера в 17:27
А еще вам может понравиться