«Сити» и «Юнайтед» забили в АПЛ-2017/18 столько, сколько 5 клубов из Лондона

Клубы из Манчестера показывают небывалую скорострельность в начале сезона-2017/18. В сумме за 8 туров АПЛ «МЮ» и «Ман Сити» забили 50 мячей на двоих (21 и 29).

Такое же количество голов в сумме отправили в чужие ворота пять клубов Премьер-лиги из Лондона: на счету «Тоттенхэма» 15 голов, у «Челси» – 13, у «Арсенала» – 12, у «Вест Хэма» – 8, а у «Кристал Пэласа» – 2.

«Манчестеры» занимают первые две строчки в таблице.

В девятом туре «Сити» примет «Бёрнли», «МЮ» сыграет на выезде с «Хаддерсфилдом».

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