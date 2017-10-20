Антонио Конте: «Фабрегас – единственный здоровый полузащитник «Челси» перед матчем с «Уотфордом»

Антонио Конте рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед матчем девятого тура АПЛ против «Уотфорда».

«Фабрегас – единственный здоровый полузащитник. Завтра будет очень сложно. «Уотфорд» – отличная команда, которая занимает высокую позицию в чемпионате. Мы играем дома и после двух поражений в чемпионате хотим выиграть», – цитирует итальянца Squawka.

В матче против «шершней» в составе «Челси» из-за травм не сыграют Н'Голо Канте и Дэнни Дринкуотер.

Под сомнением участие Давида Луиса и Тьемуэ Бакайоко.

«Челси» в последних двух играх уступил «Ман Сити» и «Кристал Пэлас».

Матч между «синими» и «Уотфордом» состоится 21 октября в 14:30 (мск).

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