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Антонио Конте: «Фабрегас – единственный здоровый полузащитник «Челси» перед матчем с «Уотфордом»

Конте: «Фабрегас – единственный здоровый полузащитник «Челси» перед матчем с «Уотфордом»
Eurosport

1 час назад

У «синих» все очень плохо.

Антонио Конте рассказал о проблемах, с которыми столкнулся перед матчем девятого тура АПЛ против «Уотфорда».

«Фабрегас – единственный здоровый полузащитник. Завтра будет очень сложно. «Уотфорд» – отличная команда, которая занимает высокую позицию в чемпионате. Мы играем дома и после двух поражений в чемпионате хотим выиграть», – цитирует итальянца Squawka.

  • В матче против «шершней» в составе «Челси» из-за травм не сыграют Н'Голо Канте и Дэнни Дринкуотер.
  • Под сомнением участие Давида Луиса и Тьемуэ Бакайоко.
  • «Челси» в последних двух играх уступил «Ман Сити» и «Кристал Пэлас».
  • Матч между «синими» и «Уотфордом» состоится 21 октября в 14:30 (мск).

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