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Харри Кейн: «Я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»
Нападающий «шпор» не планирует переход в «Реал».
Кейн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского клуба.
«Я бы хотел быть игроком одного клуба. Конечно, это зависит от развития клуба, от тренеров и так далее, но я уже говорил, что хочу остаться в «Тоттенхэме», потому что сейчас здесь отличное место.
У нас потрясающая тренировочная база, строится новый стадион, фантастический тренер и молодая перспективная команда. Так что все здорово», – цитирует Кейна Goal.com.
- По информации испанских медиа, Кейн – главная трансферная цель «Реала» на ближайшие трансферные окна.
- В сезоне-2017/18 нападающий забил за «шпор» 11 мячей в 11 матчах.
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