«Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в матче девятого тура АПЛ

«Челси» – «Уотфорд» – 4:2

Матч начался с быстрого гола Педро, который стал 8000-м в истории «Челси. В течение первого тайма хозяева контролировали ход событий, но пропустили обидный гол уже в добавленное к тайму время от Дукура.

Второй тайм начался с еще одного гола в ворота Куртуа: первый с ноября 2016 года гол забил Роберто Перейра. Спустя час игры Конте внес изменение и посадил на лавку Морату. Спустя 10 минут после выхода на поле бельгиец забил и спас «Челси» от поражения. На 87-й минуте победный гол «синих» забил Сесар Аспиликуэта.

Уже в добавленное время еще один мяч в ворота гостей отправил Батшуайи.

«Челси» набрал 16 очков и обошел «Уотфорд».

У «шмелей» 15 баллов и пятая позиция.

«Челси» прервал серию из двух поражений.

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