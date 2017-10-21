Imago

«Челси» вырвал победу у «Уотфорда» в матче девятого тура АПЛ

«Челси» вырвал победу у «Уотфорда»
Eurosport

28 мин. назадИзменено 25 мин. назад

Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась в пользу «синих» – 4:2.

«Челси» – «Уотфорд» – 4:2

Матч начался с быстрого гола Педро, который стал 8000-м в истории «Челси. В течение первого тайма хозяева контролировали ход событий, но пропустили обидный гол уже в добавленное к тайму время от Дукура.

Второй тайм начался с еще одного гола в ворота Куртуа: первый с ноября 2016 года гол забил Роберто Перейра. Спустя час игры Конте внес изменение и посадил на лавку Морату. Спустя 10 минут после выхода на поле бельгиец забил и спас «Челси» от поражения. На 87-й минуте победный гол «синих» забил Сесар Аспиликуэта.

Уже в добавленное время еще один мяч в ворота гостей отправил Батшуайи.

  • «Челси» набрал 16 очков и обошел «Уотфорд».
  • У «шмелей» 15 баллов и пятая позиция.
  • «Челси» прервал серию из двух поражений.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Лайне играет как звезда, будто его зовут Патрик. «Виннипег» красиво вырвал победу у «Миннесоты»

03:27
Популярные видео
Карлссон и его дружки сделали из защитников «Нью-Джерси» малышей
 25 просмотров5 ч
Уилсон сделал удар, эм-м, нестандартным способом
10 677 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться