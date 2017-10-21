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Воры на мопедах ограбили вратаря «Вест Хэма» Джо Харта

Воры на мопедах ограбили Харта
Eurosport

1 час назад

У игрока украли кошелек, часы и мобильный телефон

Инцидент произошел возле лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки «Вест Хэма».

Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате ограбления футболист не пострадал, сообщает Daily Mail.

  • Ранее в августе у Харта угнали автомобиль Range Rover, который впоследствии был найден полицейскими.
  • Права на 30-летнего голкипера принадлежат «Манчестер Сити». За «Вест Хэм» футболист выступает на правах аренды.

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