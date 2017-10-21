PA Sport
Воры на мопедах ограбили вратаря «Вест Хэма» Джо Харта
У игрока украли кошелек, часы и мобильный телефон
Инцидент произошел возле лондонского пригорода Ромфорд в момент, когда голкипер возвращался домой с тренировки «Вест Хэма».
Трое грабителей на двух мопедах окружили 30-летнего Харта, когда тот на своем автомобиле остановился на заправочной станции. В результате ограбления футболист не пострадал, сообщает Daily Mail.
- Ранее в августе у Харта угнали автомобиль Range Rover, который впоследствии был найден полицейскими.
- Права на 30-летнего голкипера принадлежат «Манчестер Сити». За «Вест Хэм» футболист выступает на правах аренды.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте